08 февраля 2023, 10:53
ВС России использовали управляемый снаряд для ликвидации узла связи ВСУ возле храма в Марьинке
Бойцы «Викинга» уничтожили узел связи ВСУ около храма в Марьинке управляемым снарядом
Украинские националисты разместили узел связи рядом с храмом в Марьинке. Бойцы группы «Викинг» Западного военного округа для уничтожения противника использовали управляемый снаряд «Краснополь». РИА «Новости» опубликовало в своем Telegram-канале момент ликвидации.
Агентство уточнило, что российские военные с помощью боеприпаса «Краснополь» выполнили задачу и при этом не нанесли ущерба церкви. Вооруженные силы РФ узнали об узле связи из разведданных.
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Снаряд комплекса «Краснополь» служит для поражения движущихся и неподвижных бронированных, а также небронированных целей. Кроме того, его используют для атаки на инженерные сооружения на расстоянии вплоть до 25 километров. Об этом написала «Российская газета».
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Марьинка находится в пригороде Донецка. В ней расположены основные позиции ВСУ в регионе. Именно из этого населенного пункта украинские силы регулярно обстреливают столицу ДНР.
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