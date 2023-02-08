Спецоперация 08 февраля 2023, 10:53 ВС России использовали управляемый снаряд для ликвидации узла связи ВСУ возле храма в Марьинке Бойцы «Викинга» уничтожили узел связи ВСУ около храма в Марьинке управляемым снарядом

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Украинские националисты разместили узел связи рядом с храмом в Марьинке. Бойцы группы «Викинг» Западного военного округа для уничтожения противника использовали управляемый снаряд «Краснополь». РИА «Новости» опубликовало в своем Telegram-канале момент ликвидации.

Агентство уточнило, что российские военные с помощью боеприпаса «Краснополь» выполнили задачу и при этом не нанесли ущерба церкви. Вооруженные силы РФ узнали об узле связи из разведданных.

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Снаряд комплекса «Краснополь» служит для поражения движущихся и неподвижных бронированных, а также небронированных целей. Кроме того, его используют для атаки на инженерные сооружения на расстоянии вплоть до 25 километров. Об этом написала «Российская газета».

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Марьинка находится в пригороде Донецка. В ней расположены основные позиции ВСУ в регионе. Именно из этого населенного пункта украинские силы регулярно обстреливают столицу ДНР.