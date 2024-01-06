Важное 06 января 2024, 13:27 ВС России беспилотниками поразили пункт управления группы ВСУ «Донецк» в ДНР Минобороны: ВС РФ при помощи БПЛА ударили по пункту управления ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Военнослужащие ВС России с помощью беспилотников поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские войска и артиллерия, а также авиация уничтожили 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 138 районах. Кроме того, российские системы ПВО сбили вертолет Ми-8 ВВС Украины возле села Тягинка в Херсонской области.

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За минувшие сутки российские военнослужащие перехватили четыре авиационные управляемые ракеты, реактивный снаряд HIMARS. Почти 30 беспилотников ВСУ уничтожили в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

ВС России продолжают наносить удары по украинским военным объектам. В субботу, 6 января, по всей территории страны объявили воздушную тревогу. На Украине признали, что система ПВО не может справиться с нагрузкой из-за интенсивных ударов российских военных.