Спецоперация 31 декабря 2023, 15:20 ВС России атаковали в Хмельницкой области центр управления космическими средствами МО: военные ударили по центру управления космическими средствами ВСУ в Залесцах РИА «Новости»

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Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области. Расположенный в населенном пункте Залесцы военный объект ВСУ использовали для ведения разведки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВС России высокоточными ударами также ликвидировали склады ГСМ в Харькове и Запорожье.

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«Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях», — указали в пресс-службе.

Российская армия ударила ракетами по местам дислокации подразделений ВСУ и ликвидировала до 600 боевиков и иностранных наемников. ВС России атаковали военную технику противника в Селидове, Курахове и на территории шахты Коротченко в ДНР, поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS.