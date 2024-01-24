Спецоперация 24 января 2024, 09:37 ВС России атаковали склады ВСУ на Купянском направлении Офицер Марочко: ВС России ударили по объектам Украины в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные за последние несколько суток уничтожили больше целей в Харьковской области, чем за всю прошлую неделю. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ВС России на Купянском направлении поразили военные объекты, в том числе оборонные предприятия и склады боеприпасов, техники и ГСМ.

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«Данный факт существенно затруднил боевые действия для украинского командования на этом направлении», — указал Марочко.

Войска ликвидировали цели в Харькове, Чугуеве, Балаклее, Изюме, Купянске и их окрестностях. Из-за ударов по военным объектам и позициям ВСУ столкнулись с перебоями подвоза боеприпасов.

«Снижение боевого потенциала подразделений ВФУ на ЛБС вынудило их оставить ряд позиций», — заключил подполковник ЛНР в отставке.

Ранее немецкое издание ZDF сообщило, что украинским боевикам приходится отступать из-за нехватки снарядов. Российские военные смогли продвинуться на Купянском направлении и занять село Крахмальное.