Спецоперация 15 апреля 2024, 17:25 ВС России атаковали аэродром ВСУ в Кировограде Подпольщик Лебедев сообщил об ударе в направлении аэродрома Канатово РИА «Новости»

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ВС России ударили по северо-восточной окраине украинского города Кропивницкий (Кировоград). Предварительно, целью атаки стал местный аэродром Канатово. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Кировоград прилетело. Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома», — указал он.

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Ранее российские военнослужащие поразили склад ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. ВС России задействовали для удара беспилотники и артиллерию, сообщил Лебедев. Также атаке подвергся населенный пункт Великописаревка, в который украинские военные перебросили в рамках ротации новые подразделения боевиков. Российские войска также обстреляли электростанцию и склад ВСУ в городе Середина-Буда.

Перед этим ВС России ликвидировали живую силу и технику противника в городе Гуляйполе. Военные также атаковали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.