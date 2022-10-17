ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области | 360°

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ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Минобороны сообщило о провале попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

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ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области», — сказал он.

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Конашенков заявил, что в рамках этой боевой задачи было уничтожено свыше 100 единиц живой силы противника, а также 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

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Также официальный представитель Минобороны сообщил, что батальонная тактическая группировка ВСУ провалила наступление на Лисичанском направлении. Этот маневр украинская армия планировала реализовать в сторону населенного пункта Стряповка в ДНР.

В итоге силы противника были отброшены на прежние рубежи. Кроме того, ВСУ потеряли более 50 единиц личного состава, танков, две боевые бронированные машины и четыре транспортных средства гражданского типа.

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