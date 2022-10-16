ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного на Запорожском направлении | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного на Запорожском направлении Минобороны: ВС РФ заняли господствующие высоты на Запорожском направлении РИА Новости

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Подразделения ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного на Запорожском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он добавил, что около села Времевка Донецкой Народной Республики в ходе боев российские войска уничтожили более 40 украинских боевиков, один танк и три боевых машины пехоты.

Также российские войска в ходе ожесточенных боев удержали позиции около сел Кошара и Пятихатки в Херсонской области, куда противник стянул силы трех батальонов, в том числе танкового.

Прорыв обороны российских войск не удался, а украинские боевики потеряли до 250 боевиков, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три пункта управления ВСУ около населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка Донецкой Народной Республики, Новоосиново Харьковской области, а также 42 артиллерийских подразделения ВСУ, расположившихся на огневых позициях. Уничтожены живая сила и военная техника в 141-м районе проведения специальной военной операции.

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