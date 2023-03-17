Спецоперация 17 марта 2023, 16:29 ВС РФ закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и продвигаются вглубь промзоны Артемовска Врио главы ДНР Пушилин заявил о планомерном продвижении к освобождению Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и продвигаются вглубь промзоны Артемовска. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передал ТАСС.

«Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов [ВСУ], но это было пресечено нашими подразделениями. Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта», — отметил врио главы ДНР.

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Пушилин заявил о планомерном продвижении к освобождению Артемовска. По его словам, это стало возможным благодаря закреплению российских сил в зданиях завода «Востокмаш». Теперь бойцы продвигаются вглубь промзоны города.

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Также он сообщил, что российские подразделения пресекли попытки вывода нескольких взводов боевиков ВСУ из Артемовска.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил массовые потери ВСУ в живой силе и технике на Донецком направлении.