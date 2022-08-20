ВС РФ задержали разведгруппу ВСУ и уничтожили колонну бронетехники противника

Российские военные задержали разведгруппу ВСУ и уничтожили колонну бронетанковой техники противника. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в официальном Telegram-канале.

«На одном из направлений подразделения десантников на боевых машинах десанта БМД-4М захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили вооруженные формирования украинского режима», — рассказали подробности в военном ведомстве.

Десантники задержали и взяли в плен разведгруппу ВСУ, которая хотела скрыться на бронированном автомобиле.

Огнем из боевой гусеничной плавающей машины БМД-4М была уничтожена колонна бронетанковой техники ВСУ. Она держала курс в сторону позиций подразделений ВДВ.

По данным Минобороны, противнику был нанесен значительный урон, часть личного состава ВСУ панически бежала. В военном ведомстве уточнили, что потерь среди личного состава десантников нет.