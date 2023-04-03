Важное 03 апреля 2023, 14:44 ВС РФ за сутки уничтожили до 285 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении Минобороны: российские силы ликвидировали до 285 военных ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за сутки ликвидировали на Донецком направлении до 285 военнослужащих и наемников украинской армии. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что удар по противнику на данном участке нанесли подразделения Южной группировки. Российские артиллеристы своим огнем помимо живой силы ВСУ ликвидировали танк, три боевые машины пехоты, боевую машину РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также еще 13 единиц другой техники. Кроме того, были ликвидированы два склада с боеприпасами украинских войск.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении до 45 военнослужащих ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там же была ликвидирована самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.