Спецоперация 02 сентября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Российские силы сбили более 180 украинских беспилотников за месяц Глава Минобороны Шойгу: ВС России сбили 188 украинских беспилотников за месяц РИА "Новости"

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Российские военные за месяц сбили 188 беспилотных летательных аппаратов Украины. Военнослужащие ВС РФ также перехватили 226 реактивных снарядов HIMARS, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

За указанный период Украина потеряла 19 самолетов и шесть вертолетов.

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«Сбито <…> 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS», — отметил Шойгу на селекторном совещании.

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По словам главы Минобороны, за прошедший месяц ВС РФ поразили 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, а также уничтожили 601 единицу тяжелого вооружения и артиллерийских систем. В основном речь идет о западной технике.

Шойгу добавил, что российские военные ликвидировали почти три тысячи иностранных наемников с начала спецоперации. Он отметил, что иностранцы меньше стали приезжать на Украину. Их число с конца февраля уменьшилось более чем в 3,5 раза.

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