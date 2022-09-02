Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Спецоперация

02 сентября 2022, 12:57

Российские силы сбили более 180 украинских беспилотников за месяц

Глава Минобороны Шойгу: ВС России сбили 188 украинских беспилотников за месяц

Читать 360tv в

Российские военные за месяц сбили 188 беспилотных летательных аппаратов Украины. Военнослужащие ВС РФ также перехватили 226 реактивных снарядов HIMARS, уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу.

За указанный период Украина потеряла 19 самолетов и шесть вертолетов.

Реклама

«Сбито <…> 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS», — отметил Шойгу на селекторном совещании.

Реклама

По словам главы Минобороны, за прошедший месяц ВС РФ поразили 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, а также уничтожили 601 единицу тяжелого вооружения и артиллерийских систем. В основном речь идет о западной технике.

Шойгу добавил, что российские военные ликвидировали почти три тысячи иностранных наемников с начала спецоперации. Он отметил, что иностранцы меньше стали приезжать на Украину. Их число с конца февраля уменьшилось более чем в 3,5 раза.

Минобороны РФ

Сергей Шойгу

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама