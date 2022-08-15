ВС РФ вывели из строя две электроподстанции в Днепропетровской области

Российские военные в рамках специальной операции на Украине высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Две тяговые подстанции выведены из строя в районах железнодорожных станций Синельников и Апостолово», — сообщил он.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска ударом по позициям 68-й пехотно-егерской и 53-й механизированной бригад ВСУ уничтожили более 260 националистов в районе Доброволья, Водяного и Угледара в ДНР, добавил Конашенков.

Отечественные системы противовоздушной обороны за прошлые сутки уничтожили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Червоное Херсонской области и Марьинка Донецкой Народной Республики.

Помимо этого, Конашенков сообщил об уничтожении более 100 иностранных наемников ВСУ из Германии и Польши под Харьковом.