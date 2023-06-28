Спецоперация 28 июня 2023, 15:58 ВС РФ впервые ударили по военным объектам ВСУ тяжелым беспилотником С-70 «Охотник» — СМИ Mash: ВС РФ ударили по военным объектам ВСУ новейшим беспилотником С-70 «Охотник» РИА «Новости»

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Российские силы впервые ударили по военным объектам ВСУ новейшим тяжелым беспилотником С-70 «Охотник». Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ.

В изданиях появились фото с беспилотником, силуэтом и размером похожим именно на этот летательный аппарат. Его применили в Сумской области.

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БПЛА «Охотник» разработали по заказу Министерства обороны России как самолет-компаньон для Су-57, способный при этом наносить самостоятельные удары по целям на земле. Вес дрона — до 20 тонн, размах крыльев — 19 метров. Он может преодолеть до шести тысяч километров и развивать скорость до 1,4 тысячи километров в час. Максимальная боевая нагрузка — три тонны ракет и бомб.

Ранее оборонное ведомство показало на видео уничтожение опорных пунктов ВСУ с помощью установки УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») на Краснолиманском направлении. С ее помощью инженеры ЦВО проделали проходы в минных полях.