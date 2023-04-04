Спецоперация 04 апреля 2023, 07:47 ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на Донецком направлении Группировка «Юг» ликвидировала группу диверсантов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС РФ на Донецком направлении ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся прорваться к позициям российских войск. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

По словам военного, российские мотострелки заметили диверсионно-разведывательную группу противника в районе Марьинки. Восемь диверсантов были ликвидированы на месте в ходе боя.

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«Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Бигма.

Военный добавил, что ВС России также уничтожили два бронетранспортера и артиллерийское орудие украинской армии.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о замеченных диверсантах в районе Артемовска. По его словам, речь идет именно о профессиональных ДРГ, которые относятся к силам специальных операций ВСУ.