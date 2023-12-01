Спецоперация 01 декабря 2023, 17:00 ВС РФ уничтожили украинские Ми-8 и МиГ-29 МО: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8, МиГ-29 и 38 дронов Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Российские войска на Херсонском направлении за сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 и истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в пресс-службе.

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Также российская сторона уничтожила 38 украинских беспилотников в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. На пяти направлениях — Запорожском, Южнодонецком, Донецком, Краснолиманском, Купянском — ВС РФ ликвидировали до 525 украинских боевиков.

С начала спецоперации военные России уничтожили более 800 вертолетов и самолетов ВСУ, почти 9350 беспилотников, 13 735 танков и других боевых бронированных машин. Потери украинской армии за полгода контрнаступления составили свыше 125 тысяч человек.