ВС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников под Житомиром

Российские военные высокоточными ракетами уничтожили учебный центр украинской армии в районе города Овруч Житомирской области, в котором проходили подготовку иностранные наемники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что ВС РФ уничтожили около ста боевиков.

Помимо этого, ударом крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Кинжал» ликвидировано топливое хранилище ВСУ в Николаевской области.

За ночь армейская авиация поразила 62 военных военных объекта Украины. Среди них три командных пункта, одна установка РСЗО, два склада ракетного-артиллерийского вооружения и 52 места скопления боевой техники.