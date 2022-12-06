Важное 06 декабря 2022, 14:50 ВС РФ уничтожили три склада с вооружением ВСУ в Запорожской области Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с вооружением ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили склада с ракетно-артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВС РФ уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приморское, Степное и Гуляйполе Запорожской области», — сказал он.

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За минувшие сутки истребительная авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, силы ПВО за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Сладкое и Васильевка Запорожской области, а также Стельмаховка и Житловка Луганской Народной Республики.

После начала специальной операции российские военные сбили 180 вертолетов и 340 самолетов, ликвидировали 7010 танков, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета и 391 зенитный ракетный комплекс сил ВСУ.