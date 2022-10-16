ВС РФ уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки | 360°

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ВС РФ уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки

ВС России уничтожили свыше 350 боевиков ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении

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За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 350 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ликвидированы 18 боевых бронированных машин, 11 танков, два орудия полевой артиллерии и восемь единиц специальной автомобильной», — сказал Конашенков.

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Также за минувшие сутки российские военнослужащие отразили попытки наступления националистов на Николаевском и Андреевском направлениях.

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Активную  поддержку пехоте оказала артиллерия, при поддержке которой ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и  45 единиц живой силы противника.

Кроме того, артиллерия и ракетные войска России пресекли попытку националистов пересечь реку Жеребец на Краснолиманском направлении.

Переправу украинских войск подвоза боеприпасов и выдвижения резервов через реку Оскол российские войска разбили в Харьковской области. ВСУ попытались установить постройку для перехода реки около поселка Двуречная.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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