ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военных в ДНР | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военных в ДНР Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 150 военнослужащих ВСУ в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска в рамках специальной операции на Украине нанесли массированный удар по дислокации одной из бригад ВСУ, уничтожив свыше 150 военнослужащих противника. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики ликвидировали более 150 украинских военнослужащих», — сообщил он.

Реклама

За прошедшие сутки отечественные системы противовоздушной обороны в Харьковской и Херсонской областях сбили семь беспилотных летательных аппаратов, ракету «Точка-У» и 17 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Реклама

В небе над Херсонской областью российские военные уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

Также за сутки артиллерия, ракетные войска и силы авиации ликвидировали шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской области и ДНР.

2 0 0 0 0 0