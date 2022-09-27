ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военных в ДНР | 360°

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ВС РФ уничтожили свыше 150 украинских военных в ДНР

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 150 военнослужащих ВСУ в ДНР

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Российские войска в рамках специальной операции на Украине нанесли массированный удар по дислокации одной из бригад ВСУ, уничтожив свыше 150 военнослужащих противника. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные в результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики ликвидировали более 150 украинских военнослужащих», — сообщил он.

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За прошедшие сутки отечественные системы противовоздушной обороны в Харьковской и Херсонской областях сбили семь беспилотных летательных аппаратов, ракету «Точка-У» и 17 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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В небе над Херсонской областью российские военные уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

Также за сутки артиллерия, ракетные войска и силы авиации ликвидировали шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской области и ДНР.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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