Важное 05 февраля 2023, 14:57 ВС РФ уничтожили свыше 115 бойцов ВСУ и заняли выгодные позиции на Донецком направлении Минобороны: российские военные заняли выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

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Подразделения Южной группировки ВС РФ за сутки уничтожили свыше 115 бойцов ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны. В ходе успешных наступательных действий российские военные заняли более выгодные позиции и рубежи.

По данным ведомства, ракетные войска и артиллерия группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады теробороны в районах Спорного, Авдеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике.

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За сутки на этом направлении ВС РФ уничтожили свыше 115 бойцов ВСУ, подчеркнули в министерстве. Кроме того, ВСУ лишились трех боевых машин пехоты, четырех автомобилей, гаубицы Д-20 и гаубицы Д-30 в районах Яснобродовки и Победы в ДНР.

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Средства ПВО России уничтожили за сутки два украинских беспилотника в районах Егоровки (ДНР) и населенного пункта Алешки в Херсонской области. Помимо этого, российские военные сбили 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах Волновахи (ДНР) и населенного пункта Токмак в Запорожской области.