01 февраля 2023, 14:52
ВС РФ уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ и заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны: российские войска заняли выгодные позиции на Донецком направлении
Подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе наступления на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны. По данным ведомства, российские военные за сутки уничтожили более 100 бойцов противника.
В Минобороны отметили, что российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Тоненького, Нелеповки и Северного в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в районе Доброволья (ДНР) ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
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В общей сложности за сутки на этом направлении российские военные уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих. ВСУ лишились одного танка, трех боевых бронированных машин, гаубицы «Мста-Б», боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган», а также французской самоходной артиллерийской установки Caesar.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы, населенного пункта Кузьмино (ЛНР) и Торского (ДНР). На этом направлении за сутки потери противника составили до 95 военнослужащих.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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