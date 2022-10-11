ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР | 360°

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ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов РСЗО HIMARS в ДНР

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожили склад с боеприпасами к реактивной системе залпового огня HIMARS в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, военные уничтожили две базы с топливом и пять складов боеприпасов, уточнил он.

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Также за минувшие сутки российские военные успешно отразили попытки ВСУ контратаковать на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Степное, Новомайорское и Никольский.

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«В ходе боевых действий ВС РФ уничтожили три боевые машины, один танк и свыше 30 единиц живой силы», — добавил Конашенков.

Помимо этого, украинские националисты попытались совершить наступление на российские позиции на криворожском направлении, но потерпели неудачу, потеряв до 150 военнослужащих.

Специальная военная операция РФ на Украине

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