ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ РИА Новости

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Силы артиллерии и авиации Вооруженных сил России в ходе выполнения задач специальной операции на Украине уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Военные ликвидировали расположения украинских военных в населенном пункте Полигон Николаевской области, Гуляйполе и Новоандреевка Запорожской области, Северск, Ямполь и Артемовск Донецкой Народной Республики.

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В течение суток военнослужащие ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук-М1» в Запорожской области.

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Высокоточными ударами по местам дислокации подразделений ВСУ военные уничтожили до 270 человек живой силы, 23 боевые бронированные машины, пять танков, 11 автомобилей и шесть боевых машин пехоты.

Отечественные системы противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов и семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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