Спецоперация 10 декабря 2022, 13:33 Шесть пунктов управления ВСУ уничтожили российские военные Минобороны сообщило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные за прошлые сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, армейская и оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия и ракетные войска ВС РФ уничтожили пункты управления в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области.

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За минувшие сутки российские военные поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ, военную технику и живую силу в 197 районах.

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ВС РФ вышли на выгодные позиции на Краснолиманском направлении, дважды сорвав попытку контратак со стороны националистов. В ходе боев военнослужащие уничтожили два бронированных автомобиля, боевую машину пехоты и до 60 человек личного состава ВСУ.

Успешное наступление российских военных продолжилось и на Донецком направлении, где за прошлые сутки ВС РФ ликвидировали более 50 единиц живой силы противника, три пикапа, две боевые машины пехоты и бронетранспортер.