10 декабря 2022, 13:33
Шесть пунктов управления ВСУ уничтожили российские военные
Минобороны сообщило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ
Российские военные за прошлые сутки уничтожили шесть пунктов управления украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, армейская и оперативно-тактическая авиация, а также артиллерия и ракетные войска ВС РФ уничтожили пункты управления в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области.
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За минувшие сутки российские военные поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ, военную технику и живую силу в 197 районах.
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ВС РФ вышли на выгодные позиции на Краснолиманском направлении, дважды сорвав попытку контратак со стороны националистов. В ходе боев военнослужащие уничтожили два бронированных автомобиля, боевую машину пехоты и до 60 человек личного состава ВСУ.
Успешное наступление российских военных продолжилось и на Донецком направлении, где за прошлые сутки ВС РФ ликвидировали более 50 единиц живой силы противника, три пикапа, две боевые машины пехоты и бронетранспортер.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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