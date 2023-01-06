Спецоперация 06 января 2023, 14:50 ВС РФ уничтожили РЛС и пусковую установку украинского ЗРК Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР пусковой установки и РЛС украинского ЗРК С-300 РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции поразили радиолокационную станцию и пусковую установку украинского комплекса С-300. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Рай-Александровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики российские военные вскрыли и уничтожили пусковую установку, а также и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — рассказал он.

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За прошлые сутки российские артиллерия и авиация ударили по трем диверсионно-разведывательным группам ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, тяжелые потери понесли две штурмовые группы противника рядом с селами Григоровка и Серебрянка ДНР, а также с селом Червоная Диброва в ЛНР.

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После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 400 зенитных ракетных комплексов, 71 боевую машину реактивной системы залпового огня, 199 вертолетов, 360 самолетов, 2893 беспилотных летательных аппарата, 7951 единицу специальной военной автомобильной техники и 3783 орудия полевой артиллерии и минометов.