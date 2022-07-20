ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon

Российские военные высокоточным оружием уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, орудие располагалось в районе населенного пункта Усатово.

Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные уничтожили пять взводов РСЗО «Град» и шесть взводов гаубиц Д-20 в рамках контрбатарейной борьбы.

Националисты разместили вооружение в населенных пунктах Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА, написал RT.