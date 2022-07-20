20 июля 2022, 13:10
ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки Harpoon в Одесской области
Российские военные высокоточным оружием уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, орудие располагалось в районе населенного пункта Усатово.
Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные уничтожили пять взводов РСЗО «Град» и шесть взводов гаубиц Д-20 в рамках контрбатарейной борьбы.
Националисты разместили вооружение в населенных пунктах Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка и Курахово Донецкой Народной Республики.
Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА, написал RT.