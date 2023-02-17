Важное 17 февраля 2023, 14:12 ВС РФ уничтожили предприятия, снабжавшие ВСУ топливом и боеприпасами Минобороны заявило о поражении всех целей в рамках ракетного удара 16 февраля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны.

Ракетный удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, пояснили в ведомстве. Целями стали предприятия, которые снабжали противника боеприпасами и топливом.

Реклама

«Все назначенные цели были достигнуты, объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

По данным министерства, в результате удара у ВСУ оказались нарушены возможности снабжения своих группировок. Кроме того, значительно сократилась возможность производить на Украине взрывчатые вещества, порох и твердое ракетное топливо.

С начала СВО российские военные уничтожили уже 385 самолетов, 210 вертолетов противника, более 3160 беспилотников, 404 ЗРК, более 7900 танков и других боевых бронированных машин, а также большое количество другой военной техники.