Спецоперация 24 декабря 2022, 15:35 ВС РФ уничтожили порядка 90 украинских военных на Купянском и Краснолиманском направлениях Минобороны: около 90 украинских военных уничтожили ВС РФ на двух направлениях РИА «Новости»

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Российская артиллерия и авиация уничтожила до 90 украинских военных и технику на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

На Купянском направлении российские военные нанесли удар по подразделению 14-й мехбригады ВСУ, которая обосновалась в районе поселка Петропавловка. Кроме того, разбили 92-ю мехбригаду недалеко от села Крахмальное в Харьковской области. Всего бойцы ВС РФ уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих, четыре бронированные машины и два пикапа на этом направлении.

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На Краснолиманском направлении российская авиация и артиллерия атаковали укрепрайон 111-й бригады теробороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ у села Терны в ДНР. Противник потерял более 40 солдат, три бронированные машины и четыре автомобиля.

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Днем ранее ВКС России сбили украинский Су-27 в ДНР и два боевых вертолета.