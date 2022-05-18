ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ для форсирования реки под Харьковом

Вооруженные силы России уничтожили понтонную переправу ВСУ в районе Протопоповки Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на утреннем брифинге. Переправу украинские военные навели, чтобы форсировать реку Северский Донец.

Также ракетные войска и артиллерия поразили 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения украинской живой силы и военной техники, 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Среди уничтоженных — украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства.

За сутки ракеты воздушного базирования ВКС России поразили два пункта управления ВСУ, в том числе штаб теробороны в районе Соледара ДНР. Ликвидирован 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

На военном аэродроме в районе Днепропетровска уничтожены два украинских самолета Су-24, в районе Николаева — дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Также удар нанесен по четырем складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Угледара, Покровского, Соледара и Бахмута ДНР.