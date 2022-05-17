ВС РФ уничтожили подо Львовом личный состав резервистов и иностранную технику ВСУ

Российские ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили у станции Старичи в Львовской области личный состав украинских резервных формирований. Также ликвидированы партии иностранного оружия и военной техники из США и Европы, подготовленные для отправки в Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника на территории учебных центров в районах Ахтырки Сумской области и Десны Черниговской области.

ВКС России поразили два пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка ДНР. Уничтожены более 470 националистов и 68 единиц военной техники. В районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области ликвидирована тяговая электроподстанция, которая обеспечивала доставку иностранного вооружения в Донбасс.

Российская авиация поразила девять украинских пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотника, а в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».