ВС РФ уничтожили почти 80 боевиков «Иностранного легиона» в ДНР | 360°

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ВС РФ уничтожили почти 80 боевиков «Иностранного легиона» в ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по позициям «Иностранного легиона» в ДНР

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Российские военные нанесли высокоточный удар по позициям «Иностранного легиона» в ДНР. В результате противник потерял до 80 боевиков. Информация об этом появилась в Telegram-канале Минобороны РФ.

Позиции «Иностранного легиона», по которым нанесли удар подразделения ВС РФ, находились в районе населенного пункта Николаевка, уточнили в ведомстве.

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Помимо этого, российские военные нанесли огневое поражение пункту временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области. В результате были уничтожены свыше 70 украинских военных и 14 единиц военной техники.

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Также ВСУ лишились за последние сутки девяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломийцево (Днепропетровская область), Котлярево, Березнеговатое и Шевченково (Николаевская область), Лежино в Запорожской области, а также в районе Краматорска и Малиновки в ДНР.

Минобороны РФ

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