ВС РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн топлива в районе Алексеевки | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 14:38 ВС РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн топлива в районе Алексеевки Минобороны: ВС РФ уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн топлива в районе Алексеевки

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Российские военные уничтожили нефтехранилище, в котором находилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для объединенной группировки войск Украины «Днепр». Об этом сообщило Минобороны 22 октября.

Также военные отчитались о сбитом украинском самолете МиГ-29 в Николаевской области при помощи оперативно-тактической авиации ВКС России.

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Средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожило шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе ДНР и Херсонской области.

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Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три украинских пункта управления в районе Харьковской области и Запорожья, 72 артиллерийских подразделения, а также военных и технику в 183 районах.

В ДНР ликвидировано два склада с оружием, в Запорожье — склад материальных средств группировки «Днепр». Еще три склада с боеприпасами уничтожили в Херсонской области и Запорожье.