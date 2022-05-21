ВС РФ уничтожили крупную западную поставку боеприпасов для ВСУ

ВСУ за сутки лишились 14 беспилотников, топливных хранилищ и крупной поставки боеприпасов от Запада. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на утреннем брифинге. Его сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что ВСУ лишились топливных хранилищ в Одесской области. Точное количество пораженных складов не сообщается. Конашенков отметил, что националисты использовали топливо с тех хранилищ для заправки бронетехники.

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три пункта управления в зоне спецоперации на Украине. Среди этих пораженных целей — командный пункт 109-й бригады теробороны около Бахмута, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и восемь складов боеприпасов в Николаевской области, ЛНР и ДНР. Для выполнения этих задач использовали высокоточные ракеты воздушного базирования.

Авиация ВС России за последние сутки успешно ударила по четырем пункта управления, складу боеприпасов. Также оперативно-тактические и армейские подразделения уничтожили 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Силами российских средств ПВО были уничтожены 14 украинских беспилотников, самолет Су-25 и восемь украинских реактивных снарядов РСЗО.

Также ВСУ лишились 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Их уничтожили ракетные и артиллерийские подразделения ВС России.