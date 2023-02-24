Спецоперация 24 февраля 2023, 16:50 ВС РФ уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ около Авдеевки РИА «Новости»

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В результате удара со стороны союзных сил ВСУ лишились командного пункта около Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

По словам Конашенкова, этот маневр союзные силы совершили в течение истекших суток.

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«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командный пункт», — сообщил он.

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Также в этой зоне спецоперации союзные силы успешно нанесли удар по складу, в котором ВСУ хранили боеприпасы. Потери противника в технике и живой силе в результате этих действий Конашенков не обозначил.

Официальный представитель Минобороны России сообщил., что только на Донецком направлении за последние сутки союзные силы суммарно лишили ВСУ до 240 единиц личного состава, двух танков и ряда других позиций техники и боеприпасов.