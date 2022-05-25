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    25 мая 2022, 12:03

    ВС РФ уничтожили две базы горючего в Харьковской области

    Минобороны сообщило об уничтожении двух баз горючего в Харьковской области

    Максим Зинкин

    Российские военные высокоточными ударами авиаракет уничтожили две базы горючего украинских националистов в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Ликвидирован логистический центр ВСУ в городе Соледар в Донецкой Народной Республике.

    Также Вооруженные силы России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожской области, который выпускал двигатели для беспилотных летательных аппаратов и боевой авиации Украины, добавил Конашенков.

    Всего с начала специальной операции ВС РФ ликвидировали 51 пункт управления украинской армии, 53 артиллерийских и минометных подразделения, 385 районов скопления живой силы противника.