ВС РФ уничтожили две базы горючего в Харьковской области

Российские военные высокоточными ударами авиаракет уничтожили две базы горючего украинских националистов в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ликвидирован логистический центр ВСУ в городе Соледар в Донецкой Народной Республике.

Также Вооруженные силы России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожской области, который выпускал двигатели для беспилотных летательных аппаратов и боевой авиации Украины, добавил Конашенков.

Всего с начала специальной операции ВС РФ ликвидировали 51 пункт управления украинской армии, 53 артиллерийских и минометных подразделения, 385 районов скопления живой силы противника.