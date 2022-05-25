25 мая 2022, 12:03
ВС РФ уничтожили две базы горючего в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении двух баз горючего в Харьковской области
Российские военные высокоточными ударами авиаракет уничтожили две базы горючего украинских националистов в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ликвидирован логистический центр ВСУ в городе Соледар в Донецкой Народной Республике.
Также Вооруженные силы России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожской области, который выпускал двигатели для беспилотных летательных аппаратов и боевой авиации Украины, добавил Конашенков.
Всего с начала специальной операции ВС РФ ликвидировали 51 пункт управления украинской армии, 53 артиллерийских и минометных подразделения, 385 районов скопления живой силы противника.