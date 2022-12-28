Спецоперация 28 декабря 2022, 14:55 ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы и гаубицу, из которых ВСУ стреляли по Донецку Минобороны: ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы и гаубицу противника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу FH-70 производства Германии, из которых ВСУ стреляли по жилым кварталам Донецка. Вооружение ликвидировали в районе Красногоровки Донецкой Народной Республики, доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в районе Северска удалось уничтожить три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, три гаубицы «Мста-Б» ликвидировали в районах Петропавловки Харьковской области, Берестового Донецкой Народной Республики и Чернобаевки Херсонской области. Наконец, в районах Георгиевки и Марьинки ДНР уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Реклама

Игорь Конашенков также доложил о новых успехах российской армии на Донецком, Южно-Жонецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. В частности, на Донецком направлении ВС России уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, на Красно-Лиманском — свыше 170.

Реклама