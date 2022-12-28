28 декабря 2022, 14:55
ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы и гаубицу, из которых ВСУ стреляли по Донецку
Минобороны: ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы и гаубицу противника
Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу FH-70 производства Германии, из которых ВСУ стреляли по жилым кварталам Донецка. Вооружение ликвидировали в районе Красногоровки Донецкой Народной Республики, доложил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он добавил, что в районе Северска удалось уничтожить три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, три гаубицы «Мста-Б» ликвидировали в районах Петропавловки Харьковской области, Берестового Донецкой Народной Республики и Чернобаевки Херсонской области. Наконец, в районах Георгиевки и Марьинки ДНР уничтожили украинские гаубицы Д-20 и Д-30.
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Игорь Конашенков также доложил о новых успехах российской армии на Донецком, Южно-Жонецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. В частности, на Донецком направлении ВС России уничтожили более 80 военнослужащих ВСУ, на Красно-Лиманском — свыше 170.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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