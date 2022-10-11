ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении | 360°

Важное 11 октября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили до 40 человек при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении РИА Новости

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ВС РФ уничтожили до 40 украинских военнослужащих в результате безуспешной попытки ВСУ атаковать на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали, как отбили атаку двух украинских рот на Купянском направлении.

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«На Купянском направлении отбита атака двух украинских рот, противник отброшен на исходные позиции и потерял до 40 военных», — сказано в сообщении Минобороны.

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Кроме того, ВС России уничтожили четыре боевые бронированные машины.

Уточняется, что ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

На Краснолиманском направлении ВСУ предприняли очередную попытку форсировать реку Жеребец. Но российские военные разрушили две наводимые переправы. Было уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сработали в Днепропетровской области после очередного ракетного удара. Взрывы были слышны в Павлограде, Вольногорске и Пятихатках. В Каменском районе области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.

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