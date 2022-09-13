ВС РФ уничтожили бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области | 360°

Важное 13 сентября 2022, 08:25 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области Минобороны России сообщило об уничтожении бронетанковой колонны ВСУ в Харьковской области

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Экипаж российского вертолета Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Профессиональные и уверенные действия экипажа вертолета остановили продвижение формирований ВСУ на данном участке и не позволили противнику осуществить прорыв к оборонительным позициям наших подразделений», — заявили в оборонном ведомстве.

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На представленных Минобороны кадрах видео видно, как техника поднимается в воздух, получает координаты места дислокации неприятеля и бьет высокоточными ракетами, после чего возвращается на базу.

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Накануне представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили склад с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS в Днепропетровской области.

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