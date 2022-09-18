ВС РФ уничтожили больше половины состава нацбатальона «Айдар» в ДНР | 360°

Все новости

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:38

Боррель предложил Украине самой определить условия завершения конфликта с Россией

Мир

18 сентября 2022, 14:35

Германия отказалась принимать единоличные шаги по отправке Украине танков

Реклама

Криминал

18 сентября 2022, 14:25

Уголовное дело завели после нападения овчарки на ребенка в Подмосковье

Мир

18 сентября 2022, 14:23

Алжир закупит российские танки Т-14, С-500, бомбардировщики и истребитель Су-57

Мир

18 сентября 2022, 14:16

Подросток попытался изнасиловать двух женщин в очереди к гробу Елизаветы II

Происшествия

18 сентября 2022, 14:11

Почти 30 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Китае

Спецоперация

18 сентября 2022, 14:07

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Харькова

Подмосковье

18 сентября 2022, 14:01

Команда «Рязань» стала первым финалистом футбольного турнира «Чемпионат победителей» в Химках

Спецоперация

18 сентября 2022, 13:54

Работу российской группы разминирования сняли на видео

Важное

18 сентября 2022, 13:42

ВС РФ уничтожили больше половины состава нацбатальона «Айдар» в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении около половины нацбатальона «Айдар» в ДНР

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боев в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше половины личного состава националистического 24-го батальона «Айдар»*, входящего в состав 53-й механизированной бригады ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Остатки подразделения националистов отошли в населенный пункт Часов Яр.

Реклама

Российские войска также отразили попытку наступления ВСУ на населенные пункты Белогорка, Малая Сейдеминуха и Миролюбовка Херсонской области.

Реклама

ВСК России высокоточными ракетными ударами поразили место дислокации личного состава 79-й десантно-штурмовой и 28-й механизированной бригад ВСУ, уничтожив свыше 180 боевиков, 10 бронированных автомобилей, два танка и три артиллерийских орудия.

После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 5022 танка, 293 самолета, 375 зенитных ракетных комплексов, 155 вертолетов, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, 1981 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

*«Айдар» — украинское националистическое вооруженное формирование, против участников которого в России возбуждены уголовные дела.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

16

0

0

1

1

0

Реклама

Реклама