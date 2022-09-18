ВС РФ уничтожили больше половины состава нацбатальона «Айдар» в ДНР | 360°

Важное 18 сентября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили больше половины состава нацбатальона «Айдар» в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении около половины нацбатальона «Айдар» в ДНР РИА Новости

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Российские военные в ходе боев в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше половины личного состава националистического 24-го батальона «Айдар»*, входящего в состав 53-й механизированной бригады ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Остатки подразделения националистов отошли в населенный пункт Часов Яр.

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Российские войска также отразили попытку наступления ВСУ на населенные пункты Белогорка, Малая Сейдеминуха и Миролюбовка Херсонской области.

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ВСК России высокоточными ракетными ударами поразили место дислокации личного состава 79-й десантно-штурмовой и 28-й механизированной бригад ВСУ, уничтожив свыше 180 боевиков, 10 бронированных автомобилей, два танка и три артиллерийских орудия.

После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 5022 танка, 293 самолета, 375 зенитных ракетных комплексов, 155 вертолетов, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, 1981 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

*«Айдар» — украинское националистическое вооруженное формирование, против участников которого в России возбуждены уголовные дела.

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