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ВС РФ уничтожили более 300 бойцов ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 300 бойцов ВСУ на николаево-криворожском направлении

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Российские военные ликвидировали более 300 солдат ВСУ за последние сутки. Двое попали в плен, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ВС РФ эффективно отражают атаки противника на николаево-криворожском направлении и наносят значительный урон противнику.

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«Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

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Воздушно-космические силы уничтожили 56-ю мотопехотную бригаду ВСУ. Ликвидированы 12 офицеров и ранен 31 военнослужащий.

Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников и противолокационную ракету HARM, а также успела перехватить 14 снарядов РСЗО HIMARS.

Военнослужащие ВС РФ поразили позиции 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области, ликвидировав при этом более 30 солдат. В Николаевской области они уничтожили склад вооружения 46-й аэромобильной бригады и 40 военных ВСУ.

Специальная военная операция РФ на Украине

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