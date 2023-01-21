Спецоперация 21 января 2023, 15:13 ВС РФ уничтожили более 30 боевиков ВСУ и заняли новые позиции на Запорожском направлении Минобороны: подразделения ВС РФ заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения Восточного военного округа заняли выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении. Противник в результате эффективных действий ВС РФ потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

За сутки российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», а также гаубицу Д-20.

Реклама

В районе населенного пункта Водяное в ДНР подразделения ВС РФ нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе Малиновки уничтожили американскую радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Реклама

Ранее об успешных действиях ВС РФ на Запорожском направлении сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что российские военные смогли прорвать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках в Запорожской области.

По его словам, власти Украины в срочном порядке перебрасывают резервы к линии боевого соприкосновения в этом регионе.