21 января 2023, 15:13
ВС РФ уничтожили более 30 боевиков ВСУ и заняли новые позиции на Запорожском направлении
Минобороны: подразделения ВС РФ заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении
Подразделения Восточного военного округа заняли выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении. Противник в результате эффективных действий ВС РФ потерял более 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
За сутки российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», а также гаубицу Д-20.
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В районе населенного пункта Водяное в ДНР подразделения ВС РФ нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе Малиновки уничтожили американскую радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
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Ранее об успешных действиях ВС РФ на Запорожском направлении сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что российские военные смогли прорвать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках в Запорожской области.
По его словам, власти Украины в срочном порядке перебрасывают резервы к линии боевого соприкосновения в этом регионе.
Специальная военная операция РФ на Украине
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