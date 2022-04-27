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    27 апреля 2022, 10:41

    ВС РФ уничтожили ангары ВСУ с иностранным оружием при помощи «Калибров»

    Минобороны сообщило об уничтожении ангаров ВСУ с иностранным оружием ударом из «Калибра»

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы успешно уничтожают военную инфраструктуру украинских войск. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, военнослужащие уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.

    Они располагались на территории Запорожского алюминиевого комбината. Их, как отметил Конашенков, США и Европа поставили для украинских войск.

    Также военные российской армии захватили в Луганской Народной Республике крупный склад ВСУ с более чем тысячей единиц вооружения.

    Ранее вооруженные силы взяли под контроль укрепленный район в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Националисты оборудовали огневые точки в здании школы рядом с жилыми домами.