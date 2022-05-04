ВС РФ уничтожили 6 украинских подстанций, через которые доставляли вооружение с Запада

ВС РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые ВСУ в Донбассе поставляли вооружение и боеприпасы из США и Европы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на утреннем брифинге.

Электроподстанции уничтожены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, отметил Конашенков.

Также ВКС России с помощью высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новой Дмитровки. В районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск силы ВС РФ, как отметил Конашенков, ликвидировали три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300. А в районе Новоалександровки уничтожены склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

За ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 40 военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе Протопоповки, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.