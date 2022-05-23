ВС РФ уничтожили 4 пункта управления ВСУ и узел связи группы «Север» в районе Бахмута

ВС РФ за минувшие сутки нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по четырем пунктам управления ВСУ и узлу связи оперативно-тактической группы «Север» в районе города Бахмут. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также было уничтожено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково.

Помимо этого, ВСУ лишились зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», расположенного в районе Бахмута.

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 177 украинских самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотников, 319 ЗРК, 3226 танков и других боевых бронированных машин. ВСУ потеряли более 420 установок реактивных систем залпового огня, свыше 1640 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники.