Спецоперация 30 июня 2023, 22:23 ВС РФ уничтожили 30 украинских боевиков, ударив «Искандером» по скоплению ВСУ у Антоновского моста Врио губернатора Сальдо: ВС РФ ударили по скоплению ВСУ у Антоновского моста под Херсоном

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Российские силы сегодня ударили ракетой комплекса «Искандер» по скоплению сил ВСУ у Антоновского моста. Погибло 30 украинских боевиков, ранены еще около 10, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешно зачищать местность возле моста. Уцелевшие после атаки украинские военнослужащие «прячутся по дачам» по обе стороны от моста и «боятся нос высунуть», заявил Сальдо. По его словам, по ним эффективно работает артиллерия. Позже спецназ «Днепра» приступит к окончательной зачистке.

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Врио главы региона опубликовал видео удара «Искандером» по живой силе ВСУ.

Накануне Владимир Сальдо в очередной раз заверил, что армия противника не создавала плацдармов в районе Антоновского моста и у нее нет потенциала для наступления в этом направлении. Он добавил, что за два дня артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых ВСУ хотели переправиться через Днепр, чтобы высадиться у опор моста на левом берегу.