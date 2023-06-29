Спецоперация 29 июня 2023, 01:24 ВС РФ ударили по военным объектам ВСУ в Харькове и Запорожье «РВ»: взрывы прозвучали в Харькове и на подконтрольной Украине части Запорожской области РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело под Харьковом и на подконтрольной Украине части Запорожской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», российские бойцы сейчас наносят удары по военным объектам противника. В восточных регионах страны объявили воздушную тревогу.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

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«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, который режим [президента Украины Владимира] Зеленского хочет переименовать, с 00:58 на протяжении примерно 10 минут прозвучала серия взрывов. Город Запорожье был и будет свободным!» — написал он.

Украинские каналы тоже сообщили о взрывах и призвали местных жителей оставаться в укрытии. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены сейчас звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожской области.