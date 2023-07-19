19 июля 2023, 02:44
ВС РФ ударили по району порта в Одесской области — СМИ
ТАСС: очевидцы рассказали о громких взрывах недалеко от порта в Черноморске на Украине
Громкие взрывы прогремели неподалеку от порта в Черноморске Одесской области на юге Украины. Об этом ТАСС рассказал местный житель.
«Возле порта Черноморска отчетливо слышали несколько громких взрывов. Думали, что стекла в квартире вылетят», — сказал он.
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Сейчас в Одесской области работает воздушная тревога. Ранее стало известно о серии мощных взрывов в Одессе. Как написали очевидцы в местных пабликах, взрывы произошли в районах Затоки и Ильичевска.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов написал в Telegram-канале о сильных взрывах под Одессой, судя по всему удары прошлись по портовой инфраструктуре.
«Также прилеты и работа ПВО ВСУ в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях», — уточнил он.
По данным общественного совета при Одесской областной военной администрации, в Одессе во время ракетной атаки повреждения получила портовая инфраструктура. Ударная волна задела сооружения.
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