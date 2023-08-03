Спецоперация 03 августа 2023, 23:01 ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Харьковской области «Военная хроника»: ВС РФ ударили по объектам ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска ударили по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Оперативно-тактическая авиация отработала по складам с артиллерийскими снарядами и ракетами для РСЗО, а также по расположениям личного состава ВСУ», — отметили в публикации.

Реклама

Также сообщалось о взрывах в Сумской области. Как писали украинские мониторинговые каналы, взрывы прогремели в районе аэродрома Шостка. Согласно данным официального ресурса оповещения населения Украины, сигналы воздушной тревоги звучали в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны. Также воздушную тревогу объявили на подконтрольной киевскому режиму части ЛНР.

Вечером 2 августа взрыв прогремел в центре Мелитополя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.