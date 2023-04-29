Важное 29 апреля 2023, 14:23 ВС РФ ударили по месту дислокации командного состава группировки ВСУ «Херсон» Минобороны: ВС России нанесли удар по месту дислокации командиров группировки ВСУ «Херсон» РИА «Новости»

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Российские военные 28 апреля нанесли групповой удар по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Об этом заявили в Минобороны.

Для нанесения поражения противнику использовали подразделения Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие большой дальности морского базирования.

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«Цель удара достигнута», — подчеркнули в ведомстве.

За минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

В районе населенного пункта Райгородка в Луганской Народной Республике средства противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки ПВО также перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, заключили в Минобороны.