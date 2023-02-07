07 февраля 2023, 15:03
ВС РФ ударили по пяти складам боеприпасов ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС РФ поразили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР
Вооруженные силы России поразили четыре склада боеприпасов украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.
«В районах населенных пунктов Разлив, Доброволье и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики поражены четыре склада боеприпасов ВСУ», — доложил он.
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Еще один склад артиллерийских боеприпасов противника ликвидировали на Донецком направлении, в районе Ильичевки ДНР.
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Также стало известно, что украинская армия за последние сутки потеряла более 100 военнослужащих на Краснолиманском направлении, более 90 — на Донецком, более 80 — на Запорожском и Южно-Донецком и еще свыше 50 — на Купянском. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 20 украинских солдат и самоходную гаубицу «Акация».
Кроме того, ВС России удалось нанести поражение 1-й танковой и 72-й механизированной бригадам ВСУ в районе Угледара и Водяного.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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